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今日 06:39 國際財經

G20聲明據報關注疫情風險

路透報道，二十國集團(G20)草擬中的會議聯合聲明將表示，全球經濟今、明兩年預料輕微上揚，新冠肺炎疫情是經濟下行風險因素之一。

G20將於2月22至23日舉行財長與央行行長會議。根據報道，會後聯合聲明初稿將會提及，在量化寬鬆措施及貿易緊張局面紓緩下，與會者預期全球經濟今、明兩年將有溫和上升。

不過，經濟增長步伐仍然緩慢，不明朗因素仍將持續，疫情是其中一項不利因素，地緣因素與貿易環境緊俏也是負面因素。

財長會議參與方預料在周日落實聯合聲明的最後文本。

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