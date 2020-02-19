國際財經

市場憧憬中國政府推出措施支持經濟，加上美國數據理想，聯儲局上月議息紀錄亦顯示，經濟在1月底較預期強勁，官員們普遍相信，現時的利率水平會持續一段時間不變，美股繼周二下滑後，周三反彈，標指和納指更雙雙破頂，標指衝上3393點即市新高，納指則刷出9838點即市紀錄，兩個指數亦創收市新高。

道指曾升176點，盤中高見29409點，距離歷史高位29568點，只有159點；收市仍漲115點或0.40%，報29348點。標指攀高0.47%，收報3386點；能源板塊上揚1.4%，科技板塊都進賬1.1%。納指上升0.87%，收報9817點，為連續第二日創新高。科技股標青，特斯拉(Tesla)獲調高目標價，支持股價飆6.88%；蘋果公司亦升1.45%；英特爾抽高1.47%。金融股也有良好表現，高盛彈升1.77%，為升幅最大的道指成分股；摩根大通上漲1.36%；Visa與美國運通上升約1%。

特斯拉和蘋果造好

歐股廣泛揚升，Stoxx 600指數升0.83%，曾創433.9歷史新高；英法德股收市漲幅介乎0.79%至1.02%。

數據不俗也帶動股市氣氛。美國新屋動工雖然在1月跌了3.6%，年率跌至156.7萬間，但仍高於預期的142.5萬，而且建築許可證升9.2%，至155.1萬，是2007年3月以來最高，反映按揭利率下降繼續利好樓市。

此外，美國1月份生產者價格指數(PPI)按月升0.5%，是近兩年最大漲幅，也高於市場估計的0.1%。按年計算，PPI增長2.1%，為去年5月後最高水平。不計食物、能源和貿易服務的核心PPI按月升0.4%，創去年4月以來新高；按年則升1.5%。

日圓避險需求消散，兌美元一度跌至9個月低，最低報111.59日圓，是去年5月以來最低。歐羅兌美元靠穩在1.08美元附近。美元造好，美滙指數升0.16%，報99.6。

紐約期金升0.5%，收報每盎斯1611.8美元。

內地新增肺炎病例減少，緩和市場對需求的擔憂。布蘭特期油連續第7天上漲，收市升2.4%，每桶報59.12美元；合約將於周四屆滿的紐約3月期油，同樣升2.4%，收報53.29美元。