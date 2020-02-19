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國際油價創3周新高 布油七連升

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美國對俄羅斯石油企業Rosneft實施制裁，以及新冠肺炎疫情對石油需求影響預料不大的消息，都推動國際油價周三上揚，創下近3周高位。布蘭特油價連升第7個交易天。

將於周四屆滿的紐約三月期油收市升1.24美元或2.4%，每桶報53.29美元。倫敦布蘭特4月期油收市升1.37美元或2.4%，每桶報59.12美元。兩款期油均創下1月29日以來最高水平。

美國周二公布，因應Rosneft子公司協助委內瑞拉總統馬杜羅，決定對Rosneft實施制裁措施。Schneider Electric高級分析員Robbie Fraser認為，雖然委內瑞拉原油供應在美國制裁下已經大幅減少，但上述消息仍引發市場對原油供應的關注，支持油價向上。

Mizuho證券能源分析總監Robert Yawger指出，利比亞國營石油公司向客戶稱，原油供應將持續減少，同樣有利油價。

另外，新冠肺炎疫情擴散情況似有所放緩，有外電報道，沙地阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲(Prince Abdulaziz bin Salman)在當地一個閉門會議上表示，疫情對原油需求的影響只是有限度。消息利好油價。

此外，市場也關注美國能源資訊局(EIA)周三公布的上周原油庫存數據。市場預期，上周原油庫存將上升330萬桶，汽油與精煉油庫存分別升30萬桶與減少160萬桶。

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