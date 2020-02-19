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IMF:新冠肺炎疫情成全球經濟最大威脅

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國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，新冠肺炎疫情是全球經濟現時面對的最大不明朗問題。

格奧爾基耶娃在IMF網頁發表署名文章，指IMF在1月發表的全球經濟預測，沒有把該項全球公共健康危機納入評估範疇，疫情可能打擊原本已經脆弱的經濟體系。

格奧爾基耶娃表示，如果疫情很快平息，估計中國經濟將於首季急挫後呈現反彈，對全年表現只有溫和影響，對其他地區的影響也有限；但若果疫情持續一段長時間，相信將嚴重衝擊不同行業的供應鏈，以及投資者信心。

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