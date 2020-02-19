熱門：

今日 02:29 國際財經

空巴國防業務擬裁減逾2300職位

放大圖片

歐洲飛機製造商空中巴士因應太空與國防業務放緩，計劃裁減國防部門逾2300個職位。

空巴的國防產品部門聘用3.4萬名僱員，其中1.3萬名在德國，被裁減的職位數目相當於總人手近7%。國防部門收入佔空巴總收入的五分之一。

空巴表示，在諮詢工會後作出裁員決定，裁員行動明年底完成，受影響的職位有2362個，其中829個在德國、357個在英國、630個在西班牙、404個在法國、141個在其他地方。

另外，因應德國阻止空巴向沙地阿拉伯銷售武器，空巴作出撥備12億歐羅(101.4億港元)。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads