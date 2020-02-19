國際財經

歐洲飛機製造商空中巴士因應太空與國防業務放緩，計劃裁減國防部門逾2300個職位。

空巴的國防產品部門聘用3.4萬名僱員，其中1.3萬名在德國，被裁減的職位數目相當於總人手近7%。國防部門收入佔空巴總收入的五分之一。

空巴表示，在諮詢工會後作出裁員決定，裁員行動明年底完成，受影響的職位有2362個，其中829個在德國、357個在英國、630個在西班牙、404個在法國、141個在其他地方。

另外，因應德國阻止空巴向沙地阿拉伯銷售武器，空巴作出撥備12億歐羅(101.4億港元)。