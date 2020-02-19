國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)重申全球經濟增速似乎正在觸底回升，加上市場憧憬新型冠狀病毒疫情受控，帶動美股上升，納指及標普500指數更曾創新高。

截至本港時間晚上約11時08分，道指報29295點，升62點或0.21%；標普500指數報3384點，升14點或0.42%；納指報9801點，升68點或0.7%。

IMF指出，全球經濟增速似乎正在觸底回升，但也警告新型冠狀病毒將主導前景展望。IMF在監測報告中表示，繼去年明顯放緩之後，預計全球經濟活動將於今年適度增強，貨幣和財政政策措施在支持經濟活動方面發揮作用，從而避免進一步的下滑。

不過，IMF稱，新型冠狀病毒的進一步傳播或新的貿易緊張局勢，可能破壞任何經濟復甦。疫情正在中斷中國的經濟活動，因為生產已經停止，受災地區的流動性受到限制，而中國的短期前景在很大程度上取決於遏制新型冠狀病毒，在這種破壞之後可能會出現一段強勁的追趕性增長期，就像在過去類似情形一樣。

數據方面，美國1月新屋動工結束3個月升勢，按月跌3.6%，以年率計156.7萬間，高於市場預期的142.5萬間；期內，建築批則按月增長9.2%，以年率計達到155.1萬間，是2007年3月以來最高。

歐股方面，英國富時100指數報7456點，升74點或1.01%；德國DAX指數報13782點，升100點或0.74%；法國CAC 40指數報6110點，升53點或0.88%；意大利富時MIB指數報25466點，升242點或0.96%。