今日 21:50
國際財經
美國商務部公布，1月新屋動工跌3.6%，以年率計為156.7萬間，高於市場預期的142.5萬間。
另外，1月建築許可增長9.2%，以年率計為155.1萬間，市場預期為145萬間。
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紀曉風
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徐意
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譚曉涵
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港智能眼鏡初創吸1.45億 研第五代產品
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港航向員工派大信封 涉逾150人
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富臨20間餐館休業 高層減薪20%
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東亞銀行去年盈利跌50%
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