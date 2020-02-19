國際財經

市場憧憬新型冠狀病毒疫情受控，惟中美關係陰晴不定，限制大市升幅，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7435點，升53點或0.72%；德國DAX指數報13733點，升52點或0.39%；法國CAC 40指數報6092點，升35點或0.59%；意大利富時MIB指數報25325點，升101點或0.4%。

道指期貨暫報29274點，升63點。

中國新型冠狀病毒疫情增幅繼續有放緩跡象。國家衞健委公布，昨日內地新增新型冠狀病毒確診感染病例1749宗，累計確診7.42萬宗。評級機構標普指出，新型肺炎疫情持續，預期會為內地首季經濟增長帶來短期衝擊，疫情如果能夠在3月受控，內地經濟估計最快於第三季穩定復甦，並在明年反彈。

美國聯邦法院法官裁定，華為挑戰限制該企業業務的美國法例違反憲法的訴訟敗訴。這意味美國國會仍可根據國防授權法，有權對華為與中興(00763)等中國電訊商採取業務限制的措施。

不過，美國總統特朗普否認，美國考慮阻止通用電氣(GE)繼續向中國首款大型商用客機C919供應引擎，稱仍然期望中國購買美國製造的飛機引擎。中國國務院亦開展對美加徵關稅商品市場化採購排除工作。

油價造好，紐約原油期貨現時每桶報52.66美元，升0.61美元或1.17%；倫敦布蘭特期油報58.41美元，升0.66美元或1.14%。