國際財經 即巿股評

由於中國新型冠狀病毒疫情持續蔓延仍未受控，加之上周四（2月13日）公布的歐羅區第四季國內生產總值（GDP）表現亦遜於預期，投資者憂慮全球經濟增長前景轉差，預期全球央行將會進一步放鬆或維持寬鬆貨幣政策。儘管美滙指數在上周持續攀升並刷新4個月高位，但在寬鬆貨幣政策的預期帶動之下，倫敦金於上周初短暫下跌至1562美元附近後掉頭回升，重返1580美元上方，全周總結升0.87%。

本周二（2月18日）美股在周一假期後復市，全球市值最高的科技公司蘋果在給投資者的聲明中表示，儘管其中國生產設施已經復工，但生產提速慢於預期，並指出iPhone供應將「暫時受到限制」，此銷售預警令美國股市脫離紀錄高位。資金流出美股，轉投避險資產，令倫敦金在昨晚（2月18日）短線大漲10美元，並突破1600美元關口至1604.94美元，今日（2月19日）續漲至1609.35美元，刷新1月8日以來的近六周新高。

短期內留意美國聯儲局和歐洲央行將分別於周四（2月20日）凌晨3點及晚上8時半公布1月貨幣政策會議紀要，若寬鬆政策仍然持續的話，倫敦金有望進一步向上攀升。

技術分析方面，倫敦金自年初起波幅不斷收窄，並於日線圖形成三角形形態。其後金價於2月18日正式突破三角形，並於單日內大漲逾20美元，直至此刻金價仍在不斷創新高，目前高位於1609.35美元。倫敦金若能突破七年高位1611.24美元的話，後市很大機會繼續上探1660美元（三角形的量度升幅），並於中長線可望到達1700美元關口。

交易策略方面，我們根據2月13日策略於1582美元建立的倫敦金沽盤（下望1558美元，升穿1585美元止損）已於1585美元平倉，虧損3美元。短期內待倫敦金下跌至1580-1582美元區域買入，上望1608美元，跌穿1577美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供