國際財經 即巿股評

隔晚美股道指一度插281點，收市跌165點，表面上好似好弱，其實大錯特錯，美股根本是強到不得了！

首先科技股納指無跟道指及標指下跌，全日微升0.02%，道指跌因蘋果連累硬件股INTEL走弱，觀乎軟件以至熱炒類股份，絶對強到無朋友，例如之前推介的疫情受惠股ZOOM(ZM)，終於打破近日橫行局格，收市飆6%。

此外，周一本欄推介，獲蓋茨基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)、Alphabet旗下的Google Ventures落疊的開發藥物軟件股Schrödinger(SDGR)，股價更爆升18.6%，人造肉Beyond Meat(BYND)，上周五漲3.8%後，隔晚再彈5%。

進一步減持維珍銀河

當然還有炒到飛起的維珍銀河(SPCE)，繼上周五狂升21.2%後，上日一度再狂飆35%，高見38.72美元，不過未能撐到尾，收市升幅大縮至只得5.7%，收30.3美元。

筆者在注入太空旅遊業務後建倉買入維珍銀河，當刻股價約9.3美元，之後一度跌至6.9美元，心情當然灰爆，好彩之後生性回升，也趁機溝淡，變相拖低成本到8.8美元左右，隨著升到18美元減持一半，即零成本揸貨。

不過到昨晚決定進一步減持維珍銀河，令倉位縮到只剩極少，原因是以最低的6.9美元到上日高位38.72美元計，股價在不足三個月內卻大升4.6倍，正所謂最鋒利的刀都有生銹的一日，更何況喺股票，但重申不是睇死此股，只是待回調再重建個大倉。

龍頭交友網市值大過領展

此時此刻，美股筆者個倉主打UBER(UBER)、ZOOM、SEA(SE)、Schrödinger、B站(BILI)及雲網絡安全股外，最近以試水温方式，部署全球最大網上交友平台Match(MTCH)。

現代社會生活節奏忙碌，加上「宅經濟」興起，結交異性甚艱難，唔好意為交友平台Match市值細，昨晚收市計，市值有214.79億美元，折合1668.8億港元，即比領展(00823)更大，Match亦與其他中型科網公司唔同，是一間有實質盈利公司，單是去年營業利潤有6.49億美元，按年升17.4%。

Match北美十大市佔霸九席

Match旗下交友網品牌在北美十大中霸佔九席，即近乎CORNER整個市場，集團增長靠訂閱用户，特別是市佔率排第一的Tinder。Match亦已進軍亞洲，包括日本及內地，目前北美ARPU(每月每戶收入)為0.62美元，非北美地區為0.57美元，複合增長達4%及1%。

由於ARPU低，加上近乎壟斷市場，未來ARPU仍有上升空間，市場估MATCH股本回報率(ROE)可高達75%，每股盈利今年可升19%至2.15美元，現價約76.7美元首注買入，博兜低回升，升穿50天線(80.15美元)加碼，暫時目標睇上市後高位92.51美元，失守66.6美元止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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