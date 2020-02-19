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日本金融廳據報已開始對在中國有業務的國內金融機構，展開緊急調查，以評估新型冠狀病毒疫情對相關機構的信貸成本所產生的影響。

路透引述消息人士表示，金融廳本月7日展開此次調查，主要是因為擔心其中一些對中國企業的貸款可能成為壞賬。

據悉，金融廳要求大型銀行和地方銀行滙報其在中國的業務，又呼籲貸款機構靈活應對借款人對於追加貸款或調整貸款條件的請求。

目前，包括大型銀行在內的日本金融機構，在中國的放貸總規模已超過7萬億日圓，因日本的超低利率促使他們轉向海外尋求更高收益。