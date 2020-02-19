國際財經

歐洲股市早段走高，因市場憧憬中國新型冠狀病毒疫情受到控制，惟中美關係雖陰晴不定，抑制大市升勢。

截至本港時間下午4時34分，英國富時100指數報7433點，升51點或0.69%；德國DAX指數報13727點，升46點或0.34%；法國CAC 40指數報6079點，升22點或0.38%；意大利富時MIB指數報25320點，升96點或0.38%。

道指期貨暫報29268點，升57點。

中國新型冠狀病毒疫情增幅繼續有放緩跡象。國家衞健委公布，昨日內地新增新型冠狀病毒確診感染病例1749宗，累計確診7.42萬宗。新增死亡個案136宗，令內地累計死亡人數增加至2004名。除湖北之外，其他省市自治區共新增56宗病例，是連續15日下跌，痊癒出院人數亦連續7日過千。

中美關係再度備受關注。美國聯邦法院法官裁定，華為挑戰限制該企業業務的美國法例違反憲法的訴訟敗訴。這意味美國國會仍可根據國防授權法，有權對華為與中興(00763)等中國電訊商採取業務限制的措施。

不過，美國總統特朗普否認，美國考慮阻止通用電氣(GE)繼續向中國首款大型商用客機C919供應引擎，稱仍然期望中國購買美國製造的飛機引擎。中國國務院早前亦稱，開展對美加徵關稅商品市場化採購排除工作。

油價靠穩，因利比亞自上月中旬起因內部問題一直無法出口原油，加上沙地持續減少出口原油，抵消新肺炎疫情對原油需求或構成打壓的不利消息。紐約原油期貨現時每桶報52.5美元，升0.45美元或0.86%；倫敦布蘭特期油報58.25美元，升0.5美元或0.87%。