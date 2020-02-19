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今日 14:47 國際財經

日股高收206點 止四連跌

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中國新型冠狀病毒肺炎疫情放緩，市場料疫情對全球經濟衝擊僅屬暫時並可控，亞太區股市上升。

日本出口跌幅少過預期，當地股市終止連跌4日，日經平均指數收報23400點，升206點或0.89%。

日本1月出口按年下跌2.6%，跌幅遠較預期的跌6.9%為少。12月出口為跌6.3%。至於12月核心機械訂單按月減少12.5%，按年減少3.5%，跌幅皆大過預期。

南韓股市靠穩，韓國首爾綜合指數收報2210點，升1點或0.07%。

澳洲股市亦造好，澳洲普通股指數收報7237點，升29點或0.4%。

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