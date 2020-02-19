國際財經

召車軟件商優步(Uber)證實，將關閉美國洛杉磯一個辦公室。

外媒稍早表示，優步已經關閉了洛杉磯市中心的一個客戶服務辦公室，大約80名員工受影響。

外媒引述消息人士透露，在沒有提前通知的情況下，優步告知該80名員工稱其工作崗位將被轉移到菲律賓馬尼拉的一個大型客服辦公室。

據悉，該80人是時薪員工，大多是客服人員，主要是處理文件、解決賬戶問題、解釋獎勵和晉升機制等，專注於司機服務。他們將收到遣散費，可以在優步內部申請工作，並與招聘人員見面。