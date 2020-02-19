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美國紐約前市長彭博(Mike Bloomberg)願意在出任總統後出售自家產業。

彭博目前正就爭取成為民主黨的總統提名人，與參議員桑德斯(Bernie Sanders)及前副總統拜登(Joe Biden)鬥得如火如荼。他的競選團隊一位高級顧問奧布賴恩表示，一旦成功當選為美國總統，彭博將出售其在1980年代創立的金融數據和媒體公司彭博有限合夥企業(Bloomberg LP，下稱彭博LP)。

外電報道，彭博會將彭博LP置於信託中，然後受託人將公司出售。出售所得將捐給彭博慈善基金會，以資助有關氣候變化、公共衞生，以及美國多個城市的運營。

奧布賴恩表示，彭博對這筆交易的唯一限制是，不得將其出售給外國買家或私募股權公司，因希望在金融利益衝突方面，與總統特朗普展現出截然不同的立場。但出售產業的確切時間表尚不清楚，彭博慈善事業將發生什麼亦沒有任何時間表。

彭博競選團隊認為，特朗普拒絕脫離自己的經濟利益，是他總統任期內最大的污點之一，因此希望與選民保持透明、整潔和明確的態度，了解彭博在這些事情上的立場。

目前，愈來愈多的民主黨黨內競爭者，針對彭博擁有的財富和商業股份價值提出質疑。根據美國兩項最新公布的民意調查顯示，立場偏左的桑德斯在民主黨總統候選人支持度領先其他對手。彭博支持度上升，與拜登相當接近。