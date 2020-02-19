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小米智能口罩美專利獲准

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外媒報道，美國專利及商標局(USPTO)向小米(01810)批出智能口罩的專利，其配備嵌入式運算單元，以分析面罩傳感器的數據，口罩過濾空氣之餘，亦可儲存大量用戶數據。

小米是於2016年6月15日提交該智能口罩的專利。據悉，該智能口罩將可以計算污染吸收量，並記錄口罩的總佩戴時間。記錄數據後，板載處理器將啟動與智能手機等其他設備的無線連接，將數據發送到App。與設備共享數據後，更可按要求提供空氣質量數據。

小米的智能口罩亦嵌入健康傳感器，可記錄用家每次的呼吸量、總佩戴時間及呼吸總數等數據。

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