國際財經

美國媒體CNBC報道，波音在一些停泊在倉庫已完成的737 Max飛機油缸發現外物碎片，暫時預期有關情況不影響復飛審查。

根據報道，負責737 Max計劃的波音副總裁Mark Jenks向僱員發出電郵，表示發現外物碎片的情況是絕對不可接受的，要求員工清理好外物碎片。該公司計劃調查為何有外物碎片在油缸出現，但不預期有關情況影響飛機的復飛。

同時，該公司已下令檢查所有存放的737 Max。該公司去年底停產前，共生產了約400架737 Max。