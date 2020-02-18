國際財經

蘋果和滙控(00005)兩家巨企均表示，新冠肺炎疫情對其業務構成影響，加劇市場對企業承受衝擊的憂慮，拖累全球股市向下，美股道指最多跌281點，盤中低見29116點，收市跌幅收窄。紐約期油價格也曾挫逾2%，黃金等避險資產獲支撐。美國總統特朗普周二在Twitter帖文稱，「不想以國家安全作為藉口，而限制與中國貿易，他希望中國購買美國的飛機引擎，而美國的引擎是全球最好的。」通用電氣(General Electric)股價反覆偏軟。

道指收市下滑165點或0.56%，報29232點；蘋果股價挫1.83%，在道指成分股之中，跌幅之大僅次於陶氏(DOW)。外電報道，蘋果原本準備3月份推出新款低價iPhone手機，但計劃仍有變數。英特爾回落1.68%。高盛下滑1.63%。滙控美國預託證券(ADR)亦尋底，較香港收市再挫3.64%。標指跌0.29%，納指升0.02%。

歐洲三大股市方面，英股和德股跌約0.7%，法股挫0.48%。在亞洲，MSCI亞太指數(不計日本)跌超過1%，日股則跌1.4%。

沃爾瑪第四季業績遜預期

全球最大零售商沃爾瑪(Walmart)公布，第四季盈利和營業額均遜於預期，每股盈利1.38美元，低於分析師估計的1.43美元；營業額1416.7億美元，不及預期的1424.9億美元。集團對今年的前景看法也比原先估算為弱，料電子商務增長放緩。不過沃爾瑪股價反覆高收1.48%。

投資者擔心疫情損害石油需求，不過，利比亞石油出口出現阻滯，布蘭特期油由原本低見每桶56.3美元，收市倒升8美仙，報57.75美元；紐約期油最多跌2.2%，收市持平報52.05美元；紐約天燃氣3月期貨則抽高7.8%，為逾1年最大單日升幅。

受德國經濟數據差拖累，歐羅兌美元低見1.0787美元，是3年來最低的水平。日圓美市尾段靠穩，兌每美元報109.87日圓。美元造好，美滙指數升0.45%，報99.45，接近4個月高位。紐約期金反覆企穩，收市升1.1%，每盎斯報1603.6美元。

另外，紐約聯儲銀行的製造業指數從1月的4.8跳升至12.9，是去年5月以來最高的水平，分析師本來預期指數會跌至4；讀數高於零反映行業正在增長。全國住房建築商協會(NAHB)的樓市信心指數從1月的75點跌至74點，市場原預期保持不變。