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特朗普特赦「圾圾債券大王」米爾根

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美國總統特朗普簽署行政命令，特赦多名人士，包括上世紀八十年代在華爾街被稱為「圾圾債券大王」的米爾根(Michael Milken)。

73歲的米爾根因主理德崇(Drexel Burnham Lambert)債券業務期間，被控告內幕交易罪名，最初被判囚10年，其後刑期改為2年，另加罰款6億美元。

特朗普指出，米爾根出獄後在支持癌症研究方面有出色表現。米爾根發表聲明感謝特朗普，希望繼續在醫學研究方面盡力。

其他獲特朗普特赦的人士，還包括紐約市前警察局長，以及前伊利諾州州長等人。

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