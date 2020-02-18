國際財經

日本《日經亞洲評論》(Nikkei Asian Review)報道，蘋果今年春天可能無法完成大量生產廉價版iPhone的目標。

蘋果周一表示，因應新冠肺炎疫情，截止至3月底止季度，銷售收入可能無法達標。

《日經亞洲評論》引述消息人士稱，蘋果原定2月底開始，大規模生產售價較便宜的iPhone，但現時很可能將生產目標推遲至3月。根據報道，蘋果希望代工生產商在上半年，預備最多1500萬部廉價版iPhone的產能。

蘋果未有回應傳媒查詢。