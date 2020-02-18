國際財經

路透引述消息人士稱，摩根大通重組投資銀行業務管理層，希望透過業務整頓，應對市場競爭壓力。

根據報道，摩通委任Viswas Raghavan與James Casey為全球投行業務共同主管，同時安排包括全球購併事務共同主管Hernan Cristerna與Chris Ventresca在內的數名主管，不再負責行政工作。Anu Aiyengar與Dirk Albersmeier分別成為全球併購業務共同主管。

不過，這批不再負責行政工作的主管，將加入一個新設立、由18名全球業務主席組成的行政委員會，專注於贏得客戶的新合約。財富管理部門主管Andy Cohen將會加入全球主席團，但自身的職務不變。

另外，摩通擢升8名投行要員，專門負責產品與特別地區事務，包括委任Dorothee Blessing與Conor Hillery成為歐洲、中東與非洲(EMEA)投行部共同主管，以及委任Fernando Rivas為北美投行部主管。

Raghavan與Casey原先分別是EMEA地區行政總裁與債務資本市場全球主管。他們將向全球主席Carlos Hernandez滙報，Hernandez將成為全球投行部執行主席。

Raghavan將保留EMEA行政總裁職務，向全球共同總裁Daniel Pinto滙報。Filippo Gori與Martin Marron依然是亞太與拉美及加拿大投資主管。

根據報道，Hernandez希望透過改革，推動全球主席團成員更加努力爭取業績。