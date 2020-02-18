國際財經

澳洲央行行長洛威(Philip Lowe)於2月5日表示短期內調整利率的機會非常小，這減低了市埸對澳央行的減息預期，澳元/美元於2月7日跌至自2009年3月以來的近11年新低0.6659後初步企穩，並於上周進一步展開反彈，一度升逾80點至0.6747，最終收市於0.6710，全周上升0.58%，中止六周連跌趨勢。

不過，中國新型冠狀病毒疫情仍未受控，市場對於中國經濟前景以及其他亞洲經濟體所受衝擊仍感擔憂，故澳元反彈的空間亦相對有限。事實上，澳央行於今早(2月18日)公布的2月4日貨幣政策會議紀要亦預計病毒疫情蔓延的風險將削弱澳洲2020年上半年的出口增長，並重申利率將於長時間內維持於低水平。澳元/美元短線跌20點至0.6687，其後進一步跌至0.6671，逼近11年低位0.6659，似乎短期內大幅反彈的機會仍然較低，後市不容樂觀。

值得留意的是，澳洲將於周四(2月20日)08:30公布1月就業人口變動數據，同日凌晨3點美國聯儲局亦會公布1月貨幣政策會議紀要。若澳洲就業數據表現疲弱，澳元/美元或會再度測試0.6650/0.6660區域甚至更低水平，投資者應多加留意。

技術分析方面，澳元/美元於去年底起一直沿着日線圖的下降通道展開急劇跌勢。經過連續六周的下跌後，澳元/美元初步於0.6660-0.6680區域見底，但滙價在反彈至下降通道頂部後沽盤再度湧現，目前澳元/美元再度逼近近11年低位0.6659。短期內若澳元/美元能企穩於0.6660水平之上的話，後市或可再度反彈，若能突破下降通道頂部0.6720水平，則有望進一步挑戰0.6800水平。

交易策略方面，我們根據1月24日策略於0.6670建立的澳元/美元買盤(上望0.6790，跌穿0.6640止損)已於0.6740提前平倉，獲利70點。短期內待澳元/美元回落至0.6650-0.6670區域買入，上望0.6790，跌穿0.6620止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供