國際財經

中國新型冠狀病毒疫情擴散速度放緩，市場憧憬疫情受到控制，但憂慮英國與歐盟貿易談判難達成協議，歐洲股市中段個別發展，道期跌逾百點。

截至本港時間傍晚6時25分，道指期貨暫報29230點，跌165點。英國富時100指數報7392點，跌40點或0.54%；德國DAX指數報13681點，跌102點或0.74%；法國CAC 40指數報6054點，跌31點或0.52%；意大利富時MIB指數報25199點，升78點或0.31%。

內地新型冠狀病毒疫情持續擴散，但增速放緩，世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞表示，必須非常小心詮釋這趨勢，若有新人口感染，趨勢可能改變，現時指新增個案呈下降趨勢是言之尚早。

國家衞健委高級別專家組組長鍾南山指出，雖然全國大部分地方新增宗數下跌，但武漢未出現明顯下降，認為當地仍有人傳人問題，強調當地要將正常人及病人分開，以及將感染新型冠狀病毒及流感病人區分。若果將病人混在一起，武漢市就難以停止人傳人，湖北省及全國亦難以解決疫情。

另外，英國與歐盟的緊係同樣漸趨緊張。雙方正準備今年底前完成包括貿易與安全方面的協議的商討，惟各自的談判立場強硬。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報51.15美元，跌0.9美元或1.73%；倫敦布蘭特期油報56.52美元，挫1.15美元或1.99%。