國際財經

知名蘋果分析師、天風國際的郭明錤發表最新研究報告，武漢肺炎疫情爆發未有影響AirPods Pro的零部件出貨，反而有增長，主因是其需求高於預期。

報告估計AirPods系列產品今出貨量約8000萬至9000萬部，AirPods Pro佔AirPods的整體出貨比重約40%或以上，高於市場預期。

郭明錤指出，如果疫情能夠在3月份明顯改善，預期下半年推出的新iPhone系列，今年出貨量約8000萬部，當中mmWave 5G版iPhone機型佔比約20%至25%。