國際財經

中國新型冠狀病毒疫情擴散速度放緩，市場憧憬疫情受到控制，但投資者繼續觀望疫情對經濟的衝擊，以及憂慮英國與歐盟貿易談判難達成協議，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時32分，英國富時100指數報7403點，跌29點或0.4%；德國DAX指數報13709點，跌74點或0.54%；法國CAC 40指數報6059點，跌26點或0.44%；意大利富時MIB指數報25328點，升208點或0.83%。

道指期貨暫報29271點，跌124點。

滙豐控股(00005)去年全年列賬基準除稅前利潤133.47億美元，按年下跌32.9%。集團提出精簡架構計劃，未來兩年將會進行大規模重組，希望縮減歐洲的銷售及交易活動和股票研究業務，並將英國的結構性產品業務轉移至亞洲，計劃今明兩年暫停股份回購。同時計劃未來3年擬裁員3.5萬人，佔比將達到15%。

滙控倫敦股價現挫3.84%至568便士。

內地新型冠狀病毒疫情持續擴散，但增速放緩。國家衞健委公布，昨日內地新增新型冠狀病毒確診感染病例1886宗，累計確診7.24萬宗。全國除湖北以外的確診病例連續14天下降，每日痊癒出院人數亦連續6日過千。新增死亡個案98宗，令內地累計死亡人數增加至1868名。

雖然中國新肺炎確診病例增幅暫時放緩，但世界衞生組織(WHO)總幹事譚德塞表示，必須非常小心詮釋這趨勢，若有新人口感染，趨勢可能改變，現時指新增個案呈下降趨勢是言之尚早。

市場又關注疫情對全球需求及經濟的衝擊。蘋果公司警告，受到新冠肺炎疫情打擊，截至3月底止季度收入很可能無法達到原先公布的預測，因iPhone的主要代工生產基地是在中國內地。行政總裁庫克(Tim Cook)亦稱，中國各地的辦公室與聯繫中心都已經復工，蘋果門店也將開始重新開放，但恢復正常的速度，比此前預期的要慢。

上海美國商會(AmCham)調查顯示，約78%的受訪者指出，他們在中國的工廠沒有足夠的員工，無法恢復全面生產。世貿組織亦料肺疫令商品貿易疲弱前景雪上加霜，指全球商品貿易增速可能在今年初維持疲弱，受到新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊，這種低於趨勢的表現可能會惡化。

中美貿易關係或升溫，特朗普政府據報正考慮對向中國出口尖端技術實施新限制，以遏制中國在自主研發客機方面的進展，並進一步限制科技巨頭華為獲取重要的半導體零組件。

英國與歐盟的緊係同樣漸趨緊張。雙方正準備今年底前完成包括貿易與安全方面的協議的商討，惟各自的談判立場強硬。英國首相約翰遜的歐洲事務助理David Frost強調，英方不會受威迫而接受歐盟在貿易方面的規限，並準備好與歐盟訂立只有一般國際條款的貿易協議。

油價下跌逾1%，因新肺炎疫情對經濟衝擊及其對石油需求影響的擔憂揮之不去。紐約原油期貨現時每桶報51.4美元，挫0.65美元或1.25%；倫敦布蘭特期油報56.84美元，挫0.83美元或1.44%。