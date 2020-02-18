國際財經

戴爾(Dell)據報接近達成以逾20億美元(約156億港元)，將旗下網絡保安服務商RSA Security出售給科技類私募股權公司STG Partners。

外電引述消息人士報道，只要談判不破裂，這宗交易可能最快在周二宣布。

戴爾通過2016年收購EMC Corp獲得RSA Security業務。EMC Corp在2006年以大約21億美元(163.8億港元)收購了RSA。

根據戴爾的年度報告，RSA可以幫助企業發現、調查和應對安全風險，並減少知識產權盜竊、欺詐和網絡犯罪。