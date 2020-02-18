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滙豐控股(00005)公布，截至去年底全年列賬基準除稅前利潤133.47億美元，按年下跌32.9%。滙控提出精簡架構計劃，鑑於未來兩年將會進行大規模重組，集團計劃於2020及2021年暫停股份回購。

滙控去年經調整除稅前利潤222.12億美元，按年升4.86%。滙控第四次中期息維持0.21美元，去年全年派息0.51美元。滙控去年首三季列賬基準除稅前利潤172.44億美元。按此計算，即滙控第四季虧損38.97億美元。

滙控提出精簡架構計劃並提升效率，其中包括:將工商金融業務和環球銀行業務的中後台部門合併成為單一運作模型；將零售銀行及財富管理業務和環球私人銀行業務整合，組成一個全新的財富管理及個人銀行部門；從集團行政層面將地區滙報的範圍由7個減少至4個；及重組環球職能部門及總部以配合新架構。

為達致集團目標，滙控預計於2022年前會產生約60億美元重組支出，以及約12億美元的資產出售成本，大部分的重組支出將於2020及2021年產生。

滙控並提出2022年前改善集團回報的最新方案，務求達到增長目標，以及維持現行的派息政策計劃。滙控計劃削減投放資本於表現欠佳的業務，並降低支出，進一步將資源集中於高回報和增長前景較佳的市場，包括零售銀行及財富管理業務，以及所有亞洲業務。同時計劃精簡複雜的集團架構，包括削減集團及中央的支出，同時提升資本效益。

滙控的目標包括: 於2022年底前削減風險加權資產總值超過1000億美元，並將該等風險加權資產再投資，令2019至2022年間的風險加權資產水平大致持平；進行45億美元的新一輪削減支出計劃，將2022年的經調整支出基礎降低至310億美元或以下；於2022年達致10%至12%的列賬基準有形股本回報率，將削減成本的所有得益及重新調配的風險加權資產撥作往後年度的資本。

滙控擬維持派息水平，及將普通股權一級比率維持在14%至15%，計劃於2021年底前達到這個範圍的上限。鑑於未來兩年將會進行大規模重組，集團計劃於2020及2021年暫停股份回購，直至2022年起再行恢復，以中和發行以股代息股份的影響。

滙控行政總裁祈耀年稱，集團2019年的業績穩健，但部分業務卻未能達致可接受的回報。因此正制訂一項修訂計劃，致力提升投資者的回報、創造未來的投資能力，並建立支持業務可持續增長的平台。集團已開始落實相關計劃，將會逐步推行。

滙控去年列賬基準收入560.98億美元，按年增4.31%。經調整收入554.09億美元，升5.88%。期內，受商譽減值73億美元影響，列賬基準營業支出423.49億美元，按年增加22.19%。平均有形股本回報率8.4%，下跌20個基點。經調整收入增長率與支出增長率之差為正3.1%，反映成本控制有所改善目標。