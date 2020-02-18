國際財經

外電報道，澳洲央行公布2月4日的政策會議紀要，顯示央行最終決定不進一步減息，是要避免在樓價飆升之際鼓勵增加借貸；央行並預期武漢肺炎疫情將削弱今年上半年的出口增長。

政策會議紀要顯示，澳洲央行承認難以評估疫情和夏季山火的潛在間接影響，因仍未公布相關數據。

澳洲央行雖然維持寬鬆，並重申其對於利率可能會在較長時期內維持低位的預期，但仍然對經濟前景保持總體樂觀的看法。

澳洲央行去年三度減息至創紀錄低位的0.75厘，並在兩周前決定維持利率不變。