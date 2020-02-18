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麻生太郎:採必要財政措施應對肺疫

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日本副首相兼財務大臣麻生太郎表示，新型冠狀病毒肺炎疫情可能會以意想不到的方式影響經濟，將會密切監測，並確保採取必要的財政政策措施予以應對。

麻生太郎指出，雖然全球增長放緩正在影響製造業，但支撐內需的經濟基本面保持穩定。

他又稱，相比2014年上一次上調消費稅，去年10月上調銷售稅後，消費者支出更好地抵受住考驗。

日本去年第四季GDP按年挫6.3%，是5個季度以來首次萎縮，而且是2014年第二季以來最大跌幅，並遠差過市場預期的跌3.7%。按季計算，日本第四季GDP收縮1.6%。

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