國際財經

澳洲礦業巨頭必和必拓(BHP)公布上半年利潤升29%。不過，該公司警告，新冠肺炎疫情可能對短期業績帶來負面打擊。

必和必拓表示，如果疫情無法在短期內受控，將向下修訂對經濟與商品需求增長的預測。雖然如此，該公司調高季度股息18%。

上月才成為集團行政總裁的Mike Henry向記者與分析員表示，現時將專注把公司的成本降低，以及保持穩定的產量水平。

必和必拓指，上半年度來自持續營運業務的基準利潤，由上一年度同期的40.3億美元升至52億美元，與分析員預期相約。