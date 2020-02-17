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今日 03:53 國際財經

美國奶農斥33億購最大奶商Dean Foods

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美國奶農合作社(Dairy Farmers of America)周一同意收購美國最大牛奶製造商Dean Foods，涉及金額為4.25億美元(33.15億港元)。

根據收購建議，奶農合作社將收購Dean Foods的44個設施及承擔相關債務。

Dean Foods去年11月申請破產保護，因此奶農合作社的收購將需尋求破產法院法官批准，也可能面對有其他財團出更高價提出收購。

同時，交易須得到美國司法部批准，後者會進行調查，確定交易不違反壟斷法例。

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