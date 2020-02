即巿股評 港股直擊 國際財經

內地新型冠狀病毒肺炎疫情仍未受控,確診個案繼續每天以千計增加,雖然病例新增速度已放緩,但要直到不再發現新冠肺炎感染個案,才能使人安心。

美國聯儲局主席鮑威爾上周二於國會眾議院聽證會發表半年度貨幣政策報告期間指出,新冠肺炎疫情將對中國上半年經濟造成破壞,可能影響到美國甚至蔓延全球,惟現階段衡量疫情對美國經濟的實質威脅則為時尚早,聯儲局正密切監察新冠肺炎疫情發展。

他又表示,就業市場保持強勁,美國經濟現處良好狀況(is in a very good place),聯儲局滿意目前利率水平。鮑威爾重申在1月28日至29日議息後記者會提及美國未受環球經濟放緩打擊,主要得力於去年7月、9月和10月連續3次減息,明言除非日後經濟數據改變,局方今年將維持現行貨幣政策。

換句話說,鮑威爾認為2019年三度調低聯邦基金利率足可支撐經濟,即暗示2020年無意減息。

總統特朗普迅即在Twitter揶揄鮑威爾,指出鮑威爾開始發言道指升了125點且持續造好,但一如以往指數隨着其講話滑落,「現已倒跌15點」。特朗普稱,德國和其他國家向人借錢都有息收(Germany & other countries get paid to borrow money),直指聯邦基金利率太高,強美元不利出口。特朗普顯然是「敦促」鮑威爾不但要減息,更應實施負利率。

然而,鮑威爾提及美國經濟沒有受到環球經濟放緩拖累,並非過甚其詞,美股主要指數近期不斷破頂已可見一斑。就以道指來說,上周三(12日,即特朗普發帖文翌日)又創即日與收市新高,儘管其後兩日低收,惟標普500指數和納指雙雙再締紀錄高位,相信這是反映「舊經濟」或工業股為骨幹的道指,表現稍遜於代表「新經濟」的納指及成分股廣泛得多的標指,本屬理所當然。如今,美國經濟結構已明顯改變,道指去年上升22.3%,早就「跑輸」給進賬分別達28.9%及35.2%的標指和納指。

說回港股,恒指周一輕微低開49點後穩步向上,最高見28055點,收報27959點,上揚144點(0.52%)。恒指自2月3日以26145點觸底,上周二開始連續5個交易日造出2月即市新高,曾錄得多達1910點(7.3%)漲幅;中線市寬(股價高於50天線比率)昨升1.1個百分點,至38.6%,仍處30%到40%支持區,或能帶動港股繼續超賣反彈。

不過,附【圖】所見,恒指最近3日都受制於以1個標準差計算的TrendWatch上升通道中軸,估計要在27800點至28100點成交量密集區整固,待EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數顯著攀越40%關鍵水平配合,才可突破TrendWatch升軌中軸阻力約28000點。

信報投資研究部

