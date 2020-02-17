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今日 18:58 國際財經

歐股中段靠穩 美股假期休市

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新型冠狀病毒疫情擴散速度有所放緩，市場憧憬最壞時間已經過去，加上美股周一假期休市，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時50分，英國富時100指數報7424點，升16點或0.22%；德國DAX指數報13765點，升21點或0.16%；法國CAC 40指數報6074點，升5點或0.09%；意大利富時MIB指數報24973點，升106點或0.43%。

道指期貨暫報29442點，升47點。美國周一為華盛頓總統日假期，紐約證交所、納斯特市場，以及芝加哥商品交易所休市。

內地新型冠狀病毒疫情持續蔓延，但擴散速度有放緩跡象。美國白宮經濟顧問庫德洛表示，受武漢肺炎疫情影響，美國首季的GDP或下調0.2至0.3個百分點。不過，部分經濟師樂觀地預期，中國經濟增長只是首季受到打擊，下半年將會恢復甚至收復失地，亦相信情況對美國影響暫時有限。

中美貿易方面，雖然在疫情衝擊下，市場對中美首階段貿易協議全面落實的可能性抱存懷疑，但中國外長王毅強調，中國是一個重信守諾的國家，只要同意的事情，都會說到做到。

歐美經貿方面，美國與歐盟經貿關係恐升溫，特朗普政府宣布，將歐盟進口飛機的關稅從10%調高至15%，下月18日起生效。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報52.09美元，升0.04美元或0.08%；倫敦布蘭特期油報57.36美元，升0.04美元或0.07%。

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