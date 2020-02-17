國際財經 即巿股評

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）於上周二（2月11日）表示貨幣政策並非刺激經濟的唯一選擇，並呼籲政府做更多的事情刺激經濟，淡化了歐洲央行的減息預期，一度推動歐羅/美元反彈，令其終止六日連跌趨勢。

只可惜歐羅/美元反彈乏力，很快重拾跌勢。歐洲央行管委德科斯（Pablo Hernandez de Cos）於上周四（2月13日）表示貨幣政策將在很長一段時間內維持高度寬鬆，而歐盟執委會亦指出突發新型冠狀病毒事件是關鍵的下行風險，加之上周五（2月14日）公布的歐羅區第四季度GDP表現遜於預期，歐羅/美元繼續探底，一度跌至1.0824，創2017年4月以來的逾33個月新低。直至上周五，歐羅/美元在10個交易日內錄得9日下跌，連續兩周錄得下跌，較年初高位1.1222下跌逾3%。

值得留意的是，美國將於周四（2月20日）凌晨3時公布1月貨幣政策紀要，歐羅區亦會於周五（2月21日）18:00公布1月消費物價指數（CPI），屆時或會影響歐羅/美元走勢。

技術分析方面，歐羅/美元自2月初開始沿下降通道向下急瀉，並於2月12日跌穿去年10月低位1.0876，滙價曾跌至1.0824，創2017年4月以來的逾33個月低位。不過，日線圖RSI顯示歐羅/美元已出現超賣情況，未來滙價很大機會展開技術性反彈，向上測試1.0920，甚至是1.0980，以消化過去的超賣力量。

交易策略方面，我們根據1月24日策略於1.1090建立的歐羅/美元沽盤（下望1.0930，移動止損1.1040）已於1.0930平倉，獲利160點。短期內待歐羅/美元回升至1.0970-1.0990區域沽出，下望1.0840，升穿1.1020止損。

若想查看《看圖測市》交易策略的總體戰績，請點擊以下鏈接：

https://www.facebook.com/MarketMasterSocialPlatform/

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供