國際財經 即巿股評

內地新肺炎疫情暫未見緩和，日本個案仍增加，但人行出力救經濟，今早不單進行2000億元人民幣MLF操作，相關利率更下調10點子，恒指一度突破兩萬八，正如上周五EJ MARKET所講，唔好低估央行能力。

維珍銀河個半月狂飆1.5倍

今晚美股休市，但上周五情人節，屬本欄黑馬股擁首隻太空旅行概念的維珍銀河(SPCE)，公布透過飛行母艦將太空船二號由加州製造工廠，運至新墨西哥州基地，即是營運在望，股價當日又再大升21%，與推介時的11.56美元，大升1.5倍。

維珍銀河究竟會升到邊，相信無人能答到，正如1月24日已寫過「減持太空船換人造肉」所言，以零成本揸太空船方式會是最划算。

最近美國有隻明星級新股名字叫Schrödinger(SDGR)上市，公司於1990年成立，但業務相當獨特，是透過Schrödinger技術平台，利用機器學習和人工智能輔助，幫藥廠進行藥物設計，即是一隻開發藥物軟件商。

由於藥廠研發新藥成本大，特別是研發過程中，才發現分子設計、化學成份或實驗測試有問題，損失隨時會拖冧企業，Schrödinger的軟件便可解決上述部分風險，其軟件就如一個模擬系統，在真正落手落腳做前，在模擬系統揾到潛在或根本的結構性問題。

蓋茨Google領投Schrödinger

由於系統獨特，故此各大藥廠紛紛採用，單是2018年頭20大藥廠，都已經採用Schrödinger軟件，更佔集團33%當年收入，而上市前更吸引比爾‧蓋茨基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)、Alphabet旗下的Google Ventures、湊大美團(03690)、小米(01810)及B站(BILI)等上市的啟明創投入股。

Schrödinger在2月4日以每股17美元掛牌，翌日股價登頂，最高見過34.15美元後回落，上周五收造26.9美元，仍比招股價高58%。值得留意是好難得一隻股份會吸引到蓋茨及Google一齊落疊，當中蓋茨基金會更揸住13.95%，加上擁軟件及藥兩大當炒概念，因此可小注現價買入，作為首注投石部署，失守招股價止蝕，一旦升穿34.15美元高位，則可考慮加倉。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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