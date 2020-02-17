國際財經

新型冠狀病毒疫情擴散速度有放緩跡象，市場憧憬疫情最壞時間已經過去，加上中美首階段貿易協議的落實情況料不會受太大影響，投資氣氛回暖，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午4時30分，英國富時100指數報7428點，升18點或0.26%；德國DAX指數報13776點，升32點或0.23%；法國CAC 40指數報6080點，升10點或0.18%；意大利富時MIB指數報24981點，升114點或0.46%。

道指期貨暫報29463點，升68點。

美國周一為華盛頓總統日假期，紐約證交所、納斯特市場，以及芝加哥商品交易所休市。

內地新型冠狀病毒疫情持續蔓延，但擴散速度有放緩跡象。國家衞健委公布，昨日內地新增新型冠狀病毒確診感染病例2048宗，累計確診7.05萬宗。新增死亡個案105宗，令內地累計死亡人數增加至1770名。

疫情對經濟的衝擊仍然屬於未知之數。美國白宮經濟顧問庫德洛表示，受武漢肺炎疫情影響，美國首季的GDP或下調0.2至0.3個百分點。克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特亦指出，疫情無疑會對中國，甚至亞洲國家首季經濟構成打擊，有關影響最終可能波及美國。

不過，部分經濟師樂觀地預期，中國經濟增長只是首季受到打擊，下半年將會恢復甚至收復失地，亦相信情況對美國影響暫時有限。國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃呼籲，全球國家與央行應當採取對策，紓緩疫情負面影響。

中美貿易方面，雖然在疫情衝擊下，市場對中美首階段貿易協議全面落實的可能性抱存懷疑，但中國外長王毅強調，中國是一個重信守諾的國家，只要同意的事情，都會說到做到。而美國貿易代表辦公室(USTR)亦成立爭議解決辦事處及投訴熱線，落實中美首階段貿易協議。外電亦引述消息指，北京政府正在討論其可能在2月底或3月初購買美國商品的品種。此次採購將表明雖然新型冠狀病毒持續擴散，中國仍計劃堅守中美貿易協議。

歐美經貿方面，美國與歐盟經貿關係恐升溫，特朗普政府宣布，將歐盟進口飛機的關稅從10%調高至15%，下月18日起生效。USTR提到，對與歐盟就有關貿易議題達成和解持開放態度，但如果歐盟因相關補貼爭議向美國徵稅，美方有可能修訂政策。

油價在上日漲逾1%後，今日窄幅上落，因新肺炎疫情對經濟的影響引發石油需求下滑的擔憂，但主要產油國減產料將使供應趨緊。紐約原油期貨現時每桶報52.09美元，升0.04美元或0.08%；倫敦布蘭特期油報57.31美元，跌0.01美元或0.02%。