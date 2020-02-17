國際財經

日本經濟再生大臣西村康稔表示，政府準備好靈活採取所有必要舉措，並關注新型冠狀病毒肺炎疫情對經濟和觀光業的影響。

西村康稔指出，政府希望日本經濟能持續溫和復甦，但必須警惕新肺炎疫情對海內外經濟的影響、引發潛在市場波動，以及通過影響旅遊業、破壞供應鏈對日本經濟帶來的影響及風險。

日本政府稍早公布的數字顯示，去年第四季實質經濟按季下跌1.6%；以年率計下跌6.3%，遜市場預期的下跌3.7%，是5個季度以來首次下跌，創2014年第二季以來最大跌幅。