國際財經

美國股市上周造好，本周一因假期休市，展望本周餘下日子，市場焦點依然集中在新冠肺炎疫情的發展、聯儲局議息紀錄，以及美英歐等地的經濟數據。

美國周一為華盛頓總統日假期，紐約證交所、納斯特市場，以及芝加哥商品交易所休市。

中國國家衞生部周日公布的數據顯示，疫情擴散速度有放緩跡象，新增確診宗數為2009宗，低於前一天的2641宗；死亡人數為142人，略少於前一天的143人。

不過，疫情對經濟的衝擊仍然屬於未知之數。部分經濟師預期，中國經濟增長年率將由6%，降為4%至5%；也有部分人士的看法樂觀，相信只是首季受到打擊，下半年將會恢復甚至收復失地。

中國新冠肺炎疫情或放緩

另一個焦點為聯儲局周三公布的上月議息紀錄，部分聯儲局官員也安排本周出席公開活動並致詞。投資者或能從議息紀錄與官員的發言，了解到聯儲局對新冠肺炎疫情對美國經濟造成影響的看法。

本周出席活動的聯儲局官員包括明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里(Neel Kashkari)、達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)、聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)，以及聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)。

除了聯儲局議息紀錄外，美國本周將會公布新屋動工率、房屋建築許可，以及二手房屋銷售表現等樓市數據。市場預期，有關數據將顯示美國樓市健康。

英國經濟數據也受市場關注，周二將公布12月就業報告，周三公布通脹數據，周四公布零售數值，周五公布製造業與服務業採購經理指數。數據預料顯示經濟保持強勢，有助首相約翰遜推行改革。

另一個焦點為歐洲經濟數據。德國將於周二公布商業信心指數ZEW，是新冠肺炎疫情爆發以來首度公布相關數字，將反映當地對未來經濟表現的看法。另外，德國周四及周五分別公布零售銷貨值與採購經理指數，同樣具備啟示作用。德國製造業採購經理指數預料陷入收縮，削弱金融界認為當地經濟可以復元的信心。

歐洲央行將於周四公布上月議息紀錄，市場焦點將集中在政策評估方面的討論。