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疫情最壞時刻或已過 美股料續創新高

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美國股市上周溫和攀升，本周一因總統日假期休市，分析員相信，本周焦點仍然集中在新冠肺炎疫情的發展，但預期大市將續創新高。

疫情消息成為美股上周的主導力量。經濟師普遍預期中國經濟將放緩，但情放對美國影響暫時有限。

QMA首席投資策略師Ed Keon表示，市場人士相信，疫情最壞時間已經過去，但實際情況仍屬未知數，美國對中國公布的疫情數據持懷疑看法。

上周，思科、Under Armour、Estee Lauder與Nvidia公布的業績提及疫情的影響。Keon認為，對藍籌而言，疫情可能衝擊供應鏠，甚至首季或次季業績，但相信不再造成更大衝擊，只要投資者保持樂觀，美國股市本周將有良好表現。

Ironsides Macroeconomics研究總監Barry Knapp認同，疫情對藍籌季度業績的影響可能只有一季至兩季，甚至較2011年日本大地震更輕微，美股短期後市預料仍然向上，但聯儲局今年春天若減少購買國庫券規模，對股市將造成負面效應。

Fundstrat技術分析員Robert Sluymer相信，大市現階段只是停止上升，標準普爾500指數在3340至3360點有整固，其後相信會呈現升浪。

除疫情消息外，本周另一個焦點仍是藍籌業績，沃爾瑪周二派發成績表，周四及周五分別公布業績的ViacomCBS與Deere也受市場關注。此外，周三希爾頓酒店、周四挪威郵輪也將分別公布業績。

經濟數據方面，較具瞄頭的是周二公布紐約州製造業指數，周四公布費城聯儲銀行製造業指數，以及周五公布Markit採購經理指數。

聯儲局官員本周也有公開演說，包括副主席克拉里達(Richard Clarida)、理事布雷納德(Lael Brainard)、達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)等。

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