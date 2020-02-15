中國財經 國際財經 時事脈搏

正在德國外訪的國務委員兼外長王毅接受外電訪問時，被問到內地新冠肺炎疫情，是否會影響中方履行中美首階段經貿協議。他表示，中國是一個重信守諾的國家，只要同意的事情，都會說到做到，有關經貿協議是在平等和相互尊重基礎上達成，中方願與美方共同努力，落實協議，使其真正有利於中美及整個世界。

王毅指出，中國已準備好，中國市場足夠大，儘管疫情對內地經濟帶來一些暫時影響，但疫情過後，積累的消費需求會快速釋放，中國經濟的動能會強力反彈，市場規模也會持續擴大；中方正按照自己的時間表和路線圖，深入推進改革，擴大開放，實現協議中達成的其他共識，也不存在問題。

但他指，現在出現的一個新情況是，由於美方全面限制中美人員往來，客觀上會對履行協議帶來一些困難。他希望美方能思考這個問題，怎麼在繼續防範疫情的前提下，尊重世衞組織提出的建議，不採取不必要的貿易和人員限制，克服可能會對履行協議帶來的不便。雙方應共同努力，中國會履行承諾，美方也應履行其對中方的承諾。

被問到中方是否會通過磋商對第一階段經貿協議作調整，王毅反問已經達成的協議為何要調整。他指該協議不僅涉及貿易，還包括很多其他領域，如知識產權、滙率和金融等。他指出，現在應當集中精力落實協議，看到實實在在的成果，不僅推動中美兩國貿易走向正常和健康軌道，同時也促進全球經濟的增長。在此過程中，雙方可以不斷積累和總結經驗，之後再考慮第二階段的問題。