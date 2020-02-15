股神畢非德投資旗艦巴郡公布上季末持股比重變化，包括首度吸納美國最大超市集團Kroger與生化藥廠Biogen。
巴郡披露，截至去年12月底持有價值5.491億美元Kroger股份，是公司首度披露持有該公司股權。集團也是首度持有Biogen，股份價值1.924億美元。
另外，巴郡期內減持富國銀行與高盛股份。
巴郡的投資組合內，較小比重的股票可能是由兩名投資經理(Todd Combs與Ted Weschler)操盤，而畢非德本人只負責決定較大比重股份的加減。
今日 08:15 國際財經
股神畢非德投資旗艦巴郡公布上季末持股比重變化，包括首度吸納美國最大超市集團Kroger與生化藥廠Biogen。
巴郡披露，截至去年12月底持有價值5.491億美元Kroger股份，是公司首度披露持有該公司股權。集團也是首度持有Biogen，股份價值1.924億美元。
另外，巴郡期內減持富國銀行與高盛股份。
巴郡的投資組合內，較小比重的股票可能是由兩名投資經理(Todd Combs與Ted Weschler)操盤，而畢非德本人只負責決定較大比重股份的加減。
|下一篇：
|皓畋高層570實呎售1248萬
|上一篇：
|花旗CEO去年酬金1.87億 與前年相同