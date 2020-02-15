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今日 08:15 國際財經

巴郡吸納Kroger與Biogen 減持高盛富國

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股神畢非德投資旗艦巴郡公布上季末持股比重變化，包括首度吸納美國最大超市集團Kroger與生化藥廠Biogen。

巴郡披露，截至去年12月底持有價值5.491億美元Kroger股份，是公司首度披露持有該公司股權。集團也是首度持有Biogen，股份價值1.924億美元。

另外，巴郡期內減持富國銀行與高盛股份。

巴郡的投資組合內，較小比重的股票可能是由兩名投資經理(Todd Combs與Ted Weschler)操盤，而畢非德本人只負責決定較大比重股份的加減。

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