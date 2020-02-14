國際財經

市場仍在評估新型冠狀病毒肺炎對全球經濟的影響，加上美國新出爐零售銷售數據差強人意，美股周五表現反覆，收市個別發展，道指偏軟，標指與納指則輕微創新高。歐洲主要股市則偏軟。

道指初段最多升39點，盤中高見29463點；尾段曾挫140點，低位觸及29283點；收市只跌25點或0.09%，報29398點。標指則漲0.18%，收報3380點。納指上揚0.20%，收報9731點。本周累計，道指上揚1%，標指攀升1.6%，納指進賬2.2%。

消費數據雖欠理想，但顯示卡晶片商輝達(Nvidia)季度業績勝預期，抵消該板塊部分跌幅，輝達股價升逾7%。部分金融股表現不俗，Visa抽高1.39%，為升幅最大的道指成分股；美國運通都上漲1.05%。不過，IBM回吐2.34%，為表現最差的道指成分股。對疫情敏感的股份有沽壓，Caterpillar下滑1.24%，迪士尼都跌0.97%，波音亦偏軟。

歐股走軟，英股挫0.58%，法股下滑0.39%，德股則微跌0.01%。

儲局減回購規模 美滙穩

中國國家衞健委周五公布，周四(13日)新增121宗武漢肺炎死亡個案，新增確診達5090宗，是當局把臨床診斷病例納入確診統計後，連續兩日錄得新增確診大幅增加，引發外界質疑數字的準確性。

另外，紐約聯儲銀行周四公布，進一步減輕對隔夜貸款市場的支持，周五起隔夜回購操作規模上限將從1200億美元降至1000億美元，減幅較分析師預期大；14日短期回購操作規模上限，由下周二起從300億美元降至250億美元，到3月2日進一步下調至200億美元。

美國商務部公布1月零售銷售，雖然整體按月升0.3%，與前月及市場預期相同，但扣除汽車、汽油、建材和食品的核心零售數字卻無升跌，其中成衣店銷售更錄得2009年以來最大單月跌幅；電子產品和衞生個人護理的零售數字報跌，反映消費開支動力仍有限。

美滙指數在零售數據出爐後走軟，尾段倒升0.06%，報99.13。日圓續升0.05%，每美元兌109.77日圓。英鎊升0.04%，兌1.3047美元；歐羅仍在3年低位拉鋸，偏軟兌1.0833美元。

紐約期金續升0.5%，每盎斯收報1586.4美元。國際油價造好，紐約期油收市上揚1.2%，每桶報52.05美元；布蘭特期油漲1.7%，收報57.32美元；本周分別累漲3.4%和5.2%，為5個月最大升幅。

此外，美國1月進口和出口的價格指數按月分別持平及漲0.7%。密歇根大學公布2月消費信心指數初值報100.9，按月升1.1，較預期的99.5為佳。