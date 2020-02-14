國際財經

市場憂慮新冠肺炎疫情中長期會不利全球經濟，美股周五反覆低走，道指踏入尾段下滑超過100點。對疫情敏感的工業貿易股份受壓，IBM股價下挫超過2%，Caterpillar與波音都受壓。

截至本港時間凌晨約2時22分，道指報29316點，跌107點或0.36%；標普500指數報3370點，跌3點或0.09%；納指報9701點，回吐10點或0.11%。IBM下插2.43%，暫時為表現最差的道指成分股，Caterpillar與波音分別回落1.85%和1.15%。

內地新型冠狀病毒疫情持續擴散，美國衞生部長Alex Azar表示，美國專家已準備好前往中國，協助對抗冠狀病毒，並正在等待中國政府的最終許可。他又說，美國可能因新型冠狀病毒疫情而考慮採取更多旅行限制措施。

華府考慮採取更多旅行限制措施

美國司法部加控中國電訊設備商華為、副董事長孟晚舟及其美國子公司，竊取商業秘密等16項新罪名。華為回應稱，相關指控企圖破壞華為的聲譽，毫無事實根據。

中國外交部稱，這種經濟霸凌行徑，是對美方自己一貫標榜的市場經濟原則公然否定，嚴重損害美國自身信譽和形象，也將損害美國企業的利益，敦促美方立即停止對中國企業的無理打壓。

不過，美國民主黨籍國會眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)在德國出席慕尼黑安全會議時，敦促別國棄用華為5G設備，顯示針對華為已經成為共和民主兩黨的共識。

數據方面，美國1月零售銷售按月增加0.3%，符合預期。美國1月出口物價按月下降0.6%，預期為下降0.1%；進口物價按月上升0.2%，預期為下降0.2%。

另外，美國1月工業生產按月下降0.3%，預期為下降0.2%；製造業產出按月下降0.1%，預期為下降0.1%。

美元持穩，ICE美滙指數報99.07；主要貨幣兌美元滙價變動輕微。紐約期金上揚7.6美元或0.5%，每盎斯收報1586.4美元。

紐約期油回升0.78%，每桶報51.82美元。倫敦布蘭特期油上漲1.10%，報56.96美元。