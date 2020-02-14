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今日 23:14 國際財經

憂疫情利淡經濟 道指偏軟

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市場憂慮疫情中長期影響全球經濟，道指走勢偏軟。

截至本港時間晚上約11時13分，道指報29394點，跌26點或0.09%；標普500指數報3375點，跌1點或0.05%；納指報9716點，升3點或0.04%。

內地新型冠狀病毒疫情持續擴散，美國衞生部長Alex Azar表示，美國專家已準備好前往中國，協助對抗冠狀病毒，並正在等待中國政府的最終許可。他又說，美國可能因新型冠狀病毒疫情而考慮採取更多旅行限制措施。

美國司法部加控中國電訊設備商華為、副董事長孟晚舟及其美國子公司，竊取商業秘密等16項新罪名。華為回應稱，相關指控企圖破壞華為的聲譽，毫無事實根據。

中國外交部稱，這種經濟霸凌行徑，是對美方自己一貫標榜的市場經濟原則公然否定，嚴重損害美國自身信譽和形象，也將損害美國企業的利益，敦促美方立即停止對中國企業的無理打壓。

數據方面，美國1月零售銷售按月增加0.3%，符合預期。美國1月出口物價按月下降0.6%，預期為下降0.1%；進口物價按月上升0.2%，預期為下降0.2%。

另外，美國1月工業生產按月下降0.3%，預期為下降0.2%；製造業產出按月下降0.1%，預期為下降0.1%。

歐股方面，英國富時100指數報7420點，跌31點或0.43%；德國DAX指數報13731點，升13點或0.1%；法國CAC 40指數報6067點，跌25點或0.42%；意大利富時MIB指數報24836點，跌55點或0.22%。

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