國際財經

新型冠狀病毒肺炎持續蔓延，市場憂慮疫情中長期影響全球經濟，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時23分，英國富時100指數報7448點，跌3點或0.05%；德國DAX指數報13771點，升26點或0.19%；法國CAC 40指數報6082點，跌10點或0.17%；意大利富時MIB指數報24910點，升19點或0.08%。

道指期貨暫報29450點，升18點。

內地新型冠狀病毒疫情持續擴散，湖北省衞健委通報，周四新增新冠肺炎病例4823宗，當中3095宗為臨牀診斷病例；全省新增死亡個案116宗。外界擔心疫情短期內仍持續擴大，對中長期金融市場造成較沙士更大的影響，滙豐把中國今年首季經濟增長預測，由5.8%下調至4.1%。

美國司法部加控中國電訊設備商華為、副董事長孟晚舟及美國子公司，竊取商業秘密等16項新罪名。華為回應稱，相關指控企圖破壞華為的聲譽，毫無事實根據。

中國外交部稱，這種經濟霸凌行徑，是對美方自己一貫標榜的市場經濟原則公然否定，嚴重損害美國自身信譽和形象，也將損害美國企業的利益，敦促美方立即停止對中國企業的無理打壓。

數據方面，歐羅區去年第四季國內生產總值(GDP)終值按年增長0.9%，預期為增長1%。德國去年第四季GDP初值按年增長0.3%，預期為增長0.2%。

油價向上，紐約原油期貨現時每桶報51.56美元，升0.14美元或0.27%；倫敦布蘭特期油報56.59美元，升0.25美元或0.44%。