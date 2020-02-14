國際財經 即巿股評

上周美國多個經濟數據超出市埸預期，帶動美匯指數連升五日，拖累英鎊/美元在五個交易日中有四日下挫，全周下跌2.4%至1.2885收市。本周一（2月10日）美國聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）表示美國失業率水平低，通脹逐漸升至目標水平，對美國經濟前景十分樂觀，繼續帶動美元走強，英鎊/美元於當日跌至1.2871，創去年11月27日以來的逾兩個月新低。

值得慶幸的是，英鎊/美元創下新低後，短時間內便受到買盤趁低吸納，而英國於周二（2月11日）公布的第四季度國內生產總值（GDP）按年上升1.1%，高於市埸預期，亦有助匯價繼續上升。此外，周四（2月13日）英國首相約翰遜（Boris Johnson）改組內閣，財政大臣賈偉德（Sajid Javid）因與其發生爭執而意外辭職，其後首相辦公室任命賈偉德的副手蘇納克（Rishi Sunak）作為新任財政大臣，被認為有助增加英國財政支出，從而提振國內經濟，英鎊/美元短線漲逾60點至1.3069，創2月5日以來的逾一周新高，並且連續第四日錄得上升。

值得留意的是，美國將於今晚（2月14日）21:30公布1月零售銷售數據，英國亦會於下周三（2月19日）17:30公布1月消費物價指數，屆時或會影響英鎊/美元走勢。

技術分析方面，英鎊/美元上周跌破上升軌支持並於2月10日跌至1.2871，刷新逾兩個月新低，其後滙價由跌轉升並連升四日。但英鎊/美元於昨晚升至一周高位1.3069後，今日（2月14日）升勢仍受阻於1.3060區域，更一度回落至1.3019。若滙價短期內不能升破阻力1.3080（從1.3209至1.2871短期下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平），後市或會再度回落測試1.3000關口，甚至是2月11日低位1.2870水平。

交易策略方面，短期內待英鎊/美元回升至1.3080-1.3100區域沽出，下望1.2915，升穿1.3150止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供