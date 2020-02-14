國際財經 即巿股評

市場節奏明快，內地疫情雖然仍嚴峻，但央行放水效應，加上新型肺炎疫情死亡率仍低企(分析可留意EJ MARKET)，市場解讀只是大型流感，而非大型災難看待，環球股市回暖，恒指從2月1日開始回升，截至今日已足足反彈1502點，更返250天牛熊分界線(現處27685點)。

聯儲局放水減慢

人行放水外，亦要多謝美國聯儲局，因白鴿局上周擴表150.8億美元後，本周再擴表160億美元，令聯儲局資產負債表規達到4.18萬億美元，是去年9月以來最高水平。

不過，隔晚聯儲局旗下紐約分行宣布，從今日起每日回購操作規模上限，會由1200億降至1000億美元，意味放水速度減慢，要加緊留意聯儲局會否有進一步收水動作，因會不利股市，但整體上，聯儲局只要大力不收水，股市仍可反覆向上。

阿里概念多

阿里巴巴上季多賺56%，業績符合預期，但業績展望曳，因受內地新型肺炎影響，上日在美股ADR時段都只喺最多跌2.4%，而阿里本港今日收市仍只跌1%。

筆者自上周三提出「ATM」改投「APP」，最新的看法依然維持不變，尤其阿里支付業務市佔率達五成一，雲端業務Market Share亦排第一，連同疫情下，更令旗下線上辦公應用程式「釘釘」爆紅，一旦疫情進一步好轉，阿里作為消費龍頭股，概念十足下，料升幅會比騰訊(00700)及美團(03690)好。

以「APP」策略做膽的睇法不變，純粹感覺，最近內地疫情亦有緩和，全球消費股個別跌到價心儀價，筆者認為可攞一成資金買入試水温博兜底回升。

消費股有好多方面，餐飲股依然可免則免，因為新型肺炎傳染力強，內地個別地區現時仍禁當食，相信要等到疫情消聲匿跡，火煱股才有運。

國際品牌有望領頭回升

個人消費股卻唔同，尤其擁國際品牌消費股，因撇除中國外，其他地區依然營業，對業務未致於帶來致命一擊，加上估值回落，一旦內地谷內需撐經濟，國際品牌消費股便有運行。

本港上市的國際品牌個人消費股，可留意歐舒丹(00973)及迅銷(06288)，美股則可留意日本化妝品公司資生堂(SSDOY)、美國化妝品公司Estee Lauder(EL)、國際奢侈品企業LVMH(LVMUY)、及德國體育用品商ADIDAS(ADDYY)。由於上述股份是博見底，故建議大家以買入後跌一成止蝕。

最後，下周開始《環宇搜股》將會改至每周一及三於「信報網站」及「港股360」刊登，每周五依然會親自在EJ Markets收市分析解答問題，多謝大家支持！

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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