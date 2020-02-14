國際財經

新型冠狀病毒肺炎持續蔓延，投資者憂慮疫情中長期影響全球經濟，加上約翰遜改組內閣、財相換人，觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時28分，英國富時100指數報7416點，跌35點或0.47%；德國DAX指數報13742點，跌3點或0.02%；法國CAC 40指數報6080點，跌12點或0.21%；意大利富時MIB指數報24931點，升39點或0.16%。

道指期貨暫報29464點，升32點。

內地新型冠狀病毒疫情持續擴散，湖北省衞健委通報，周四新增新冠肺炎病例4823宗，當中3095宗為臨牀診斷病例；全省新增死亡個案116宗。外界擔心疫情短期內仍持續擴大，對中長期金融市場造成較沙士更大的影響。

滙豐把中國今年首季經濟增長預測，由5.8%下調至4.1%，因為新冠肺炎疫情造成的影響，並指旅遊、貿易、供應鏈和其他領域已經開始感受到疫情的影響。聯合國附屬機構國際民航組織(ICAO)亦指出，疫情可能造成第一季全球航空產業營收下滑40億至50億美元(約312億至390億港元)。另有旅遊業界人士憂慮，新肺炎對旅遊業影響持續至明年。

英國方面，英國首相約翰遜改組內閣，財相賈偉德(Sajid Javid)辭職，由財政部首席秘書辛偉誠(Rishi Sunak)接任。投資者關注當地財政政策會否有任何改變，以及該國與歐盟方面的貿易談判進展。

中美關係或會因華為問題升溫。美國政府向華為及副董事長兼財務總監孟晚舟提出「取代起訴書」(superseding indictment)，除了維持指控兩者違反美國禁令外，還加控兩者偷取商業機密。不過，與此同時，美國商務部宣布，給予企業45天寬限期，可以繼續與華為進行貿易交易。

油價靠穩，因石油出口國組織及盟友可能減產，抵消國際能源署(IEA)料全球最大石油進口國中國的需求將減少的不利消息。紐約原油期貨現時每桶報51.6美元，升0.18美元或0.35%；倫敦布蘭特期油報56.55美元，升0.21美元或0.37%。