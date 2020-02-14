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今日 14:55 國際財經

日股低收140點 本周累跌0.6%

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美股三大指數隔晚自高位回落，因投資者憂慮新型冠狀病毒肺炎疫情短期內未能遏止，亞太區股市個別發展。

市場對新肺炎疫情的憂慮再度升溫，資金流向避險產品，日圓造好，影響出口股，拖累日本股市連續兩日走軟。日經平均指數收報23687點，跌140點或0.59%。本周累跌0.59%。

南韓企劃財政部指出，在消費者信心以及一些經濟指標改善提振下，當地經濟正在復甦。南韓股市向好，韓國首爾綜合指數收報2243點，升10點或0.48%。

澳洲股市亦靠穩，澳洲普通股指數收報7227點，升22點或0.31%。

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