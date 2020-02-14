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今日 12:48 國際財經

韓財政部:經濟正復甦 惟肺疫構風險

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南韓企劃財政部指出，在消費者信心以及一些經濟指標改善提振下，南韓經濟正在復甦，但新型冠狀病毒肺炎疫情可能會延遲經濟進一步的復甦。

財政部表示，DRAM晶片的價格和對全球經濟復甦的預期有所上升，但新肺炎疫情有可能會抑制包括中國在內全球經濟的增長，以及南韓經濟的復甦。此外，折扣商店與線上商店銷售強勁，以及中國遊客增加，將支撐1月零售銷售，但百貨公司與汽車銷售疲弱，令整體數據承壓。

受汽車等耐用品提振，南韓去年12月零售銷售按年增長4.6%；工廠產出亦勁升，因晶片產量大增，創逾3年來最快增速。

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